Oh là là, que l’émotion sourde, point et perle ici, plus loin qu’à la commissure des lèvres ! Le fruité en tenue de soirée, déjà distingué de silhouette, à la démarche assurée et empreint de ces manières à faire rougir Nadine de Rothschild. Bouquet très pur, s’émancipant en profondeur sur des tanins quintessentiels de finesse. Rien que ça ! (10+) © Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Barolo 2016 « Trèsüri », Mauro Sebaste, Piémont, Italie (57,75 $ – 11039251)