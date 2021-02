Du tannat, du cabernet sauvignon et un vigneron, Alain Brumont. Dans ses terres et dans ses serres musclées, mains d’homme travaillées par les saisons, les voilà livrant la sève d’un terroir unique et profond. Pour le moment dense et introverti, ce rouge de caractère structure et pave le palais de tanins racés, de belle longueur. (5+) © Explication des cotes

Le canon ★★★ Château Montus 2015, Madiran, Sud-Ouest, France (29,60 $ – 705483)