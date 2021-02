Rye & Bourbon: deux larrons qui font la fête

Je n’avais, jusqu’à présent, considéré le rye et le bourbon comme étant des eaux-de-vie particulièrement dignes d’intérêt dans l’univers des spiritueux. En d’autres mots, je les regardais de haut. Erreur ! Il existe en ce monde des geeks des plus insatiables pour ne pas dire des plus incollables sur le sujet. Fallait donc s’y mettre. En s’y penchant d’un peu plus près, force est de constater que ces eaux-de-vie de grains ont leurs propres spécificités, mais aussi un charme indéniable. Et qu’au-delà de leur « paysanne rusticité », elles peuvent, à l’image de crus de la Charente, atteindre des sommets de raffinement. Une base de 51 % de maïs pour le bourbon, le même pourcentage, mais en seigle cette fois pour le rye ; le millet, l’orge, le blé ou autres céréales assurant les variations de style, avec toujours cette empreinte empyreumatique forte léguée par une futaille chauffée à blanc (ou à noir dans ce cas-ci). Le séjour en fût est ici d’un minimum légal de deux ans. L’ajout de caramel pour la coloration est interdit, mais le mouillage avec des petites eaux est permis pour réduire le titre alcoométrique. Le tout doit être distillé à 80 % alc./vol. au maximum et entonné à 62,5 % alc./vol. au maximum.

Considéré tour à tour comme une monnaie d’échange, un remède d’apothicaire, un objet de contrebande ou le diable en personne pour les ligues de tempérance de l’époque, ces whiskies qui transitaient sur le fleuve Ohio en traversant six États (Pennsylvanie, Illinois, Indiana, Kentucky, Ohio et Virginie de l’Ouest) ont aussi été à la base de conflits (Whiskey Rebellion en 1790 et Prohibition dans les années 1920) en plus de diviser les peuples autochtones des territoires concernés. L’un des chefs de bande parlait d’ailleurs comme suit de cette « eau de feu ». Je le cite : « Fire water can only be distilled from the heart of wild cats and the thongues of women, it makes my people act on so fierce and so foolish. » Non, pas ici question du fruit de la distillation de coeur de chat sauvage ou de langues de femmes ! Mais une eau-de-vie qui, pour le bourbon, le rapproche plutôt d’un rhum ou d’un bon cognac et, pour le rye, d’un malt écossais de bord de mer.

Dans les deux cas, les élevages sont plus courts, moins d’une dizaine d’années pour atteindre l’équilibre avant d’aller sous verre. Mais il y a des exceptions. Par exemple, ce Papy Van Winckle, 23 ans d’âge, un bourbon aussi rare à dénicher que le numéro gagnant d’un billet de loterie. Il ne se retrouve donc pas dans la dégustation, mais si quelqu’un d’entre vous en possède ne serait-ce qu’un millilitre que vous voulez laisser filer, je suis preneur ! Voici la suite de la dégustation démarrée en amont, sachant que tous les produits sont en vente à la SAQ en quantités variables.

BOURBON

Bulleit Frontier, Kentucky Straight Bourbon Whiskey (37,75 $ — 11155956 — 45 % alc./vol.). La trajectoire est précise et fait mouche. Ici, le seigle semble vouloir débattre avec le maïs tant l’intensité épicée demeure vivante et poivrée. L’ensemble offre beaucoup de fraîcheur, culminant sur un moelleux porteur, de longue haleine. Confère personnalité aux nombreux cocktails. ★★★

Maker’s Mark, Kentucky Straight Bourbon Whisky (39,25 $ — 10817807 — 45 % alc./vol.). Plus de sept ans d’âge derrière des douelles bien caramélisées ainsi qu’une forte proportion de blé assurent déjà les traits distinctifs de ce bourbon reconnaissable entre tous. Le charme est indéniable et l’ensemble résolument sexy ! Un rien capiteux certes, mais ne manquant pas toutefois de subtilité avec ces flaveurs enveloppantes et séduisantes de tarte tatin, offrant un milieu de bouche suave de texture et une finale longue et dynamique. Se boit comme du p’tit lait, mais attention ! rien à voir avec les produits laitiers. ★★★1 / 2

Buffalo Trace, Kentucky Straight Bourbon Whisky (41,25 $ — 10263891 — 45 % alc./vol.). Rien ici pour écraser le palais sous le poids honorable d’un bison fou. Une approche plutôt en « douceur » sur un maïs habilement caramélisé par la futaille. L’ensemble dégage en ce sens une impression fraîche d’eau d’érable, avec du moelleux et une finale équilibrée. Un bourbon consensuel. ★★★

Wild Turkey, Kentucky Straight Bourbon Whisky (32,50 — 11840347 — 40,5 % alc./vol.). Cette maison fondée par un Irlandais en 1885 offre des distillats de caractère. Un minimum ici de quatre ans sur fûts fortement chauffés — le fameux Alligator Char ou Bite pour les initiés — pour un volatile sauvage qui a du mordant et du répondant, avec un milieu de bouche fruité (poire pochée au miel) avec, en finale, une puissante montée de saveurs encore une fois exacerbées par la chauffe forte. Pas mal sur les ailes de poulet épicées au miel et au paprika. ★★★

Knob Creek, Kentucky Straight Bourbon Whisky (26,30 $ les 375 ml — 13750361 — 50 % alc./vol.). Fort en gueule que ce bourbon vieillit neuf ans en futaille. Panache, intensité et puissance affirmée, le tout cependant bien balisé. Un bourbon démonstratif, au moelleux soutenu et intégrant parfaitement la chauffe forte avec des flaveurs de bananes flambées, de girofle et de créosote. Ne fera qu’une bouchée de votre baba au rhum ! ★★★

RYE

Canadian Club 100 % Rye, Canada (16,15 $ les 375 ml — 13682119 — 40 % alc./vol.). Du seigle à 100 % pour un ensemble simple, frais, herbacé, tonique avec une finale « propre », bien découpée. ★★1 / 2

The Wild North 5 ans, Rye Whisky Canadien, Québec (39 $ — 14530643 — 43 % alc./vol.). Ce cinq ans d’âge ne casse pas la baraque, mais offre néanmoins suffisamment de crédibilité derrière la netteté et la fraîcheur du distillat, sa touche de parfums de bois d’érable et d’épices. Simple d’expression, voilà un rye accessible et passe-partout. ★★1 / 2

Jack Daniel’s Tennessee Straight Rye Whiskey (34,25 $ — 13419505 — 45 % alc./vol.). Mais pour quelles raisons, que diable, le guitariste des Stones, Keith Richard, trouve-t-il à sympathiser ici avec ce même diable justement ? La forme carrée de la bouteille, le style direct et impérieux du distillat de seigle en question (ici à 70 %) filtré à même une épaisseur de charbon de bois ou encore, par cet élevage de cinq ans en fût encore une fois fortement dégradé par une chauffe soutenue ? Ici, le riff est marqué, intense et reconnaissable entre tous, bien ramassé et percutant. Même si le tout manque de nuances, reste qu’il demeure trop facile d’empoigner le goulot du flacon et de faire la fête. Faire gaffe, donc. J’ai accompagné mon saumon fumé d’un doigt de Jack et, ma foi, le riff était bon, comme celui des Stones. ★★★

Templeton 6 ans, The Good Stuff, Iowa, Indiana (50,25 $ — 14451081 — 45,75 % alc./vol.). Sans doute le plus faible des 18 candidats dégustés. Parce qu’il était, comme le rapporte la légende, le préféré d’un certain Al Capone ? Ou encore, parce qu’il a mauvaise presse en raison de pratiques marketing antérieures douteuses envers le consommateur ? La vérité est dans le verre. Nez capiteux, pas particulièrement nuancé, d’un bloc, avec une touche de nougat, de fumée. La bouche est vivace, piquante, un rien agressive, comme si elle manquait de fondu. La finale, séchante, semble se rétrécir sur la finale, bref, pas un monument de séduction. Faudra à mon sens revoir la mention « The Good Stuff » apposée sur l’étiquette. ★★

Cocktail classique : Le Old Fashioned

Je vous invite ici à passer quelques minutes avec la chic mixologue Cara Devine sur YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=GUhx51fg-rw), qui vous expliquera bien mieux que moi ce classique à base de rye (60 ml, titrant préférablement 50 % alc./vol.) — le bourbon fonctionne tout aussi bien —, de sirop de sucre (3 ml) et d’Angustura bitters (3 traits), le tout « émancipé » par un gros zeste de citron (d’orange pour le bourbon) dont vous aurez libéré les huiles essentielles au-dessus du verre avant de l’inclure dans ce même verre de type… old fashioned. C’est profond, épicé, longuement évocateur, bref, redoutable. Un seul suffit.

Trois livres de référence

Bourbon, The Rise, Fall, and Rebirth of an American Whiskey, Fred Minnick, éditions Voyager Press

Le Guide Hachette des whiskies, Martine Nouet, Hachette

Passion Whisky, Ian Buxton, Dunod