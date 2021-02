Truculent, percutant, étonnant… le constat porte en bouche et en mots une réalité fort singulière avec cet assemblage gros manseng-camaralet éblouissant de complicité mutuelle. Les arômes vivaces, de belle clarté, jouent les trompettes fruitées où agrumes, épices et une pointe de céleri exaltent plus encore la longue finale. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Domaine Cauhapé Chant des Vignes 2019, Jurançon sec, Sud-Ouest, France (20,30 $ – 11481006)