L’interdiction du « déloyal gamay » en 1395 par Philippe le Hardi ne tient décidément plus la route en 2021. Non seulement celui de l’artisanVionnet est-il loyal, mais il est aussi net, intègre, franc, droit, sapide et coulant, avec son fruité éclatant oscillant entre le désir et le plaisir. Haute palatabilité ici ! (5) ©

Le rouge ★★★ Gamay 2019, Karim Vionnet, Beaujolais-Villages, France (23,95 $ – 13581318)