Le tandem Mullineux propose une fois de plus une brillante interprétation de chenin blanc, fort différente de l’expression légérienne. La robe est vive et lumineuse, les arômes sont nets et précis, sur fond de pâte de coing et de citron confit, alors que la bouche se tend avec vivacité et encore une fois avec précision. (5) © Explication des cotes

Le blanc ★★★ Kloof Street Chenin Blanc 2020, Afrique du Sud (22,65 $ – 12889409)