Avoine, orge maltée, seigle et blé sont les céréales bios macérées et distillées ici avec une impression qui fait penser à un excellent bourbon, tant les flaveurs séduisent en raison d’un moelleux et d’une profondeur d’exception. C’est fondu, vivant, épicé, avec une touche fine de cèdre et de beurre noisette. Sexy tout ça ! Explication des cotes

La surprise ★★★★ Koval Single Barrel Four Grain Whiskey, Chicago, États-Unis (100 $ – 14428665)