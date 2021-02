Un profil méridional dans un esprit septentrional. Un peu comme un esprit sain dans un corps sain, tant les perspectives se jouxtent ici avec harmonie. Un rouge de corps qui raconte l’esprit du terroir et des cépages sans en oublier l’émotion dégagée. Le fruité est exquis, profond, et le tanin est frais et fort fin. Un bio de garde. (5+) ©

Le canon ★★★ 1/2 Domaine de la Vieille Julienne « Lieu-dit Clavin » 2018, Côtes du Rhône, France (32,50 $ – 10919133)