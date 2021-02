À la Saint-Valentin, «cupidonnons»!

Crozes-Hermitage 2019, Laurent Combier, Rhône, France (32,25 $ – 11895065). Cette syrah a toute la fougue et l’impétuosité de la jeunesse ! Et elle bouscule tout sur son passage, affirmant du coup à la fois une extraordinaire densité fruitée et une vivacité qui serre et transporte longuement la trame tannique. À mon avis, trop jeune pour la dégustation actuellement, le tout étant pour le moment linéaire, mais prometteur. Cinq ans de cave ou, pour les plus pressés, deux bonnes heures de carafe. (5+) ★★★ ©

Brancaia Riserva 2015, Chianti Classico, Toscane, Italie (39,75 $ – 10431091). Un sangiovese (complété d’un doigt de merlot) particulièrement classique et moderne, vinifié dans les règles de l’art, mais dont j’aurais souhaité un peu plus de folie douce dans le discours. Cela étant, difficile de s’en écarter, surtout si les paupiettes de veau enroulées de proscuitto-champignons sont au menu. Robe jeune encore très soutenue, arômes qui après deux bonnes heures de carafe se détaillent finement, laissant entrevoir tour à tour le moka, le boisé fin, l’enveloppe de cigare et la prune mûre. La bouche installe des tanins fins, bien frais, fruités et épicés, d’un bon volume, structurant longuement la finale avec une saine astringence à la clé. (5+) ★★★ 1/2 ©

Zinfandel 2016 « Brandin Vineyard », Mount Veeder, Napa Valley, Californie, États-Unis (52 $ – 897652). Le fruité possède ici acuité, précision et un charme indéniable même si l’ensemble commence à peine à laisser entrevoir les possibilités favorables à un développement futur. Prune et cerise confite relèvent une pointe maltée et cédrée où se mêlent les cèpes séchés et une touche réglissée. La bouche poursuit, charnue, « confortable », puissante et séveuse, soulignant au passage l’incidence d’un boisé qui cadre et encadre bien le tout. Vin de gibier, mais aussi de pépites de parmigiano romano savourés au coin du feu à l’heure du thé. (10+) ★★★★ ©

Champagne Chartogne-Taillet « Sainte Anne » Brut, Champagne, France (55 $ – 12748673). Je ne saurais trop vous inciter à vous procurer un beau champagne bio en cette Saint-Valentin pour qui le mot « champagne » ouvre déjà les coeurs tout en consacrant une bonne dose de bonheur. À ce prix, une belle démarche artisane assurant une identité forte en raison d’un assemblage précis et d’un doigté particulièrement inspiré. On sent les parcelles et l’ascendance terroir derrière une bouche peu dosée, vigoureuse et travaillée, parfaitement orchestrée. Bref, un champagne qui porte une signature que sauront reconnaître les amateurs du genre. À l’apéro avec des chips ou, au cours du repas, avec des Saint-Jacques poêlés. Sainte Anne n’en sera que plus heureuse ! (5+) ★★★ 1/2