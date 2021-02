Fort accessible déjà, derrière sa robe jaune avec ses reflets verts typiques, ce riesling joue la carte florale et fruitée avec beaucoup de charme et de conviction. Surtout, il maintient l’équilibre des acidités et des sucres (ici peu perceptibles) avec brio, soutenant une bouche vivante, tendue, mûre et de jolie longueur. (5)

Le bio ★★★ Riesling Réserve 2019, Fernand Engel, Alsace, France (20,45 $ – 10518591)