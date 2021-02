En cocktail, versez dans un shaker une once et demie de London Dry Gin, trois quarts d’once de Curaçao et trois quarts d’once de citron vert. Agitez bien après avoir ajouté un gros glaçon (limite la dilution) et servez dans un petit verre fin refroidi. Cette liqueur à base d’orange Laraha combinée à du brandy et à du cognac est fine et épicée. Top !

La surprise ★★★★ 1/2 **** 1/2 Dry Curaçao, Pierre Ferrand, France (37,25 $ – 12103584)