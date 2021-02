Quelle ambiance, surtout quel partage d’émotions, de sensibilités, ici ! L’une de mes appellations fétiches, que ce Fleurie, surtout si elle est mise en valeur par un aussi brillant imprésario. Peu d’interventions dans cette nature au séduisant registre floral complété d’une bouche fournie, tendre et gracieuse. Le rêve. Et Dieu sait si on en a besoin ! (5+) ©

Le canon ★★★ 1/2 *** ​1/2 Fleurie « Les Labourons » 2019, Christophe Pacalet, Beaujolais, France (31,75 $ – 14296851)