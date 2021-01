Ciliegia. C’est le nom italien de ce petit fruit rouge coquin, croquant et guilleret qui fait battre le cœur de ce vin dont la couleur, les arômes et le goût de cerise constituent l’essentiel du discours fruité. L’équilibre est ici parfait entre la brillance, la souplesse, la rondeur et la fine note d’amertume de cette jolie cuvée. (5) Explication des cotes

