Du sauternes en janvier, c'est le soleil au bout de la lorgnette. Et ce cru de Mireille Daret où le sémillon brille est pure extase derrière sa robe mordorée. Le bouquet est ample, magnifié par la pourriture noble, avec une nuance insolite d'abricot, de safran et, oui, de vieux calvados. Il y a ici du gras et une longueur époustouflante. (5+)

La surprise ★★★★ Cru Barréjats 2014, Sauternes, Bordeaux, France (53 $ les 500 ml – 12958881)