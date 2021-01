Le carmenère s’impose avec autorité dans cet assemblage complété par un cabernet sauvignon bien tassé, hautement fruité, et une syrah soucieuse d’enrober le tout avec sa sève fraîche et épicée. Un bio de corps et de cœur de belle intensité, à la fois structuré et coulant, simple mais franchement savoureux. Côtes levées ? (5) ©

Moins de 16$ ★★ 1/2 Cono Sur 2019, Valle de Colchagua, Chili (15,95 $ – 10694376)