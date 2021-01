Le cépage aglionico (ici sans soufre ajouté), qui trouve ses aises sur les pentes du célèbre volcan (Vulture), est un drôle d’animal. Coloré, profond, rageur et irascible, au grand cœur toutefois, résonne longuement au nez comme en bouche par son ampleur fruitée, ses notes fraîches et originales de réglisse et de fumée. (5+) ©

Le rouge ★★★ Aglianico del Vulture 2018, Pipoli, Basilicate, Italie (20,05 $ – 14313446)