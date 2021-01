L’impression de croquer dans des quartiers de mandarine tout juste arrosés d’un jet de citron frais tant cet albarino bien sec brille ici d’un soleil de choix et d’un exotisme certain. Stimulant, mieux, énergisant derrière ce battement d’ailes fruité auquel on veut se pendre pour mieux savourer l’Espagne septentrionale. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ 1/2 Zarate 2019, Eulogio Pomares, Rias Baixas, Espagne (22,95 $ – 13529202)