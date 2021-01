Saviez-vous que l’agave (Espadin, Angustifolia ou autre) qui participe à la distillation de la tequila fait partie de la grande famille des lys ? Cette Fandango offre ce fruité-fumé typique des mezcals jeunes, avec un bel équilibre à la clé. Plus de complexité ? Essayez le Mexcalia Joven (71,25 $ – 13676624 – ★★★ 1 / 2), plus salin et épicé.

La surprise ★★★ Fandango Joven Mezcal, Oaxaca, Mexique (40 $ – 14206211)