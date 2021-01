Il faudrait s’entendre sur la délicatesse, surtout lorsqu’elle se manifeste avec une si pimpante énergie. C’est que Sophia, ma foi, se parfume avec la ferveur balsamique de conifères odorants. C’est ce qui se passe ici avec une tension qui, paradoxalement, détend et apaise. Citronné, bien sec et fringant, et d’une jolie longueur.

La surprise ★★★ 1/2 Sophia, Gin Délicat, Distillerie du Quai, Bécancour, Québec (47 $ – 14682583)