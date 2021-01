Le vin mythique est-il un mythe?

Fromenteau 2015, Josmeyer, Alsace, France (35,75 $ – 13200600). Une fois de plus, comme pour toute la gamme maison des soeurs Meyer, cette approche franche et sans fards, généreuse, toujours élégante qui place le fruit au coeur de la discussion et de la dégustation. Un pinot gris de belle ampleur offrant sève et densité, vivacité et un éclat fruité incomparable. La bouteille n’a mis qu’une vingtaine de minutes pour se vider le coeur sur les crespelles de ricotta-épinard et pétoncles du Maine de la cheffe Graziella Battista. Un beau moment de gastronomie ! (5+) © ★★★ 1/2 

Probus 2012, Clos Triguedina, Cahors, Sud-Ouest, France (44 $ – 12450287). Noir, le prince de Cahors et encore juvénile après plus de sept ans de bouteille. C’est ce que nous propose déjà le sympathique Jean-Claude Baldès avec sa cuvée malbec en tout point conforme avec l’idée que l’on se fait des vins de cette appellation dont les vignerons se régalent déjà de quelques sangliers à la broche comme petit-déjeuner, histoire d’assurer en attendant le… déjeuner. Vrai qu’il y a matière à boire, mais cela se fait ici avec distinction et panache, ennoblissant le fruité sous le couvert de tanins riches, sphériques, savoureux et de première fraîcheur. Il y a ici complexité et une allonge digne d’intérêt. Arrive tout doucement à maturité, mais pourra tenir encore trois ou cinq ans. (5) © ★★★★

La Perlée 2017, La Porte Saint Jean, Vin de France (51 $ – 14420145). C’est au sud de Saumur, sur des vignes de chenin blanc d’une moyenne d’âge de 75 ans que Sylvain Dittière (le gendre de Charly Foucault au Clos Rougeard) tire ce « jus » hautement vibratoire. Une espèce de souffle froid qui vous remonte le long de l’échine pour mieux éclairer le phare qui vous tient lieu de cerveau. N’y cherchez pas en ce sens de volumes imposants ni de sève riche au moelleux arrondi par la futaille neuve, non. Plutôt des notes délicates, presque pudiques, de craie, d’abricot et de coing mûr dansant au-dessus du verre, telles des lucioles dans la nuit. La bouche suit, vive et précise, dépouillée et aérienne, vibrante, profonde et d’une longueur qui témoigne de la sagesse d’une vigne qui « sait » et qui livre le fruit d’une longue expérience de vie. Une expérience pour esthète ! (10+) © ★★★★

Riesling 2014, Weingut Weszeli, Kamptal, Autriche (62,25 $ – 13600890). C’est dans un cadre bucolique, au coeur d’une biodiversité dont tous les éléments concourent à soutenir l’harmonie du lieu que ce grand riesling prend toute sa sève et tout son sens. Mais aussi qui démontre ici, comme en Allemagne ou en Alsace, que ce roi des vins blancs lutte à armes égales avec son terroir, qu’il le sublime ou qu’il s’en serve pour mieux briller lui-même au grand jour. La robe or-vert a de la brillance et de la vivacité ; les arômes sont particulièrement intenses, nets, d’une franchise absolue, ouvrant sur des notes fines d’hydrocarbures, de silex et de citron Meyer. Les saveurs s’imposent avec autorité, transparence et tonus tout en offrant amplitude, salinité et longueur. Une grande bouteille qui n’a pas dit son dernier mot et dont le risotto au homard se régale encore. (10+) © ★★★★ 1/2