Si les gins prolifèrent actuellement chez nous, les whiskies, eux, se comptent sur les doigts d’une main. Aux Lafrance, O’Dwyer et Maison Sivo se greffe désormais ce distillat de maïs (75 %), de seigle(15 %) et d’orge (10 %) fort crédible et au « feu » savamment contrôlé. C’est ample et harmonieux, avec une touche « bourbon » qui donne le ton.

La surprise ★★★ 1/2 Whisky 3 Grains, 3 ans, St-Laurent, Rimouski, Québec (59,25 $ – 14683800)