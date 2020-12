Dans le bas de Noël de votre adolescent qui est sur le seuil du porche de la dernière marche d’avoir 18 ans, le gamay s’impose. Celui de Marionnet bien sûr, mais aussi, comme ici, celui de Lapierre et consorts. Une leçon de vie fruitée, explosive et jubilatoire, nette, franche et accessible. Une leçon de vie qui ne ment pas ! (5) Explication des cotes

Le rouge ★★★ Château Cambon 2019, Beaujolais, France (24,15 $ – 12454991)