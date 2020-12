Un « gentil » qui fait des pirouettes d’imagination dans la composition éloquente de la salade de fruits frais qu’il nous propose. Il y a tout de même le riesling qui se détache (15 %) et qui mène le bal, électrisant au passage les pinots (gris et auxerrois) pour un ensemble vif et enjoué, aux équilibres magnifiques. Top bio ! (5)

Le blanc ★★★ Les vins Pirouettes « Tutti Frutti » 2018, Binner & Compagnie, Alsace, France (25,85 $ – 966804)