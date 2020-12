Comment dire ? Alors, disons. À l’image d’un bon vin qui réjouit le cœur de l’homme et dont le partage exalte plus encore. On a ici un morceau de pays dans son verre, contrée chaleureuse et colorée, épicée, tendre et relaxée tant elle fait rêver. Et puis ces tanins fruités riches et moelleux d’une caresse… comment dire ? (5+) Explication des cotes



Le bio ★★★ 1/2 Les Cassagnes 2018, La Nerthe, Côtes-du-rhône Villages, Rhône, France (26,65 $ – 13992854)