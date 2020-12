La robe, déjà, joue de lumière : un frisson d’or pâle offrant au fruité de pomme et de poire aux pourtours ajourés, une excuse à ne plus se cacher pour mieux rayonner. Discret sur le plan aromatique, voilà ce blanc sec gagnant en texture et en densité tout en manifestant une fraîcheur doublée d’une amertume précise. (5+) Explication des cotes



Le blanc ★★★ Domaine de Mouscaillo 2018, Limoux, France (25,50 $ – 10897851)