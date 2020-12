Comment un mousseux peut-il, à ce prix et avec tout le bagage aromatique et gustatif dont il dispose, mais surtout après plus de 48 mois sur lattes (dégorgé ici en avril 2020 !), rivaliser avec les autres bulles sans se sentir grandi ? Cette cuvée l’emporte haut la bulle, avec son fruité nourri et sa trame à peine oxydative. (5) Explication des cotes



La surprise ★★★ 1/2 Cava Gran Reserva Brut Nature 2013, Mestres Coquet, Espagne (26,90 $ – 13944529)