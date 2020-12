Cet assemblage où domine le cépage aragonez (le tinta roriz du Douro) donne l’impression de naviguer entre sangiovese, barbera et cabernet franc, mais en plus charnu. Il y a ici du corps et des tanins substantiels dont la rondeur épouse le palais sans le fatiguer. Prune, réglisse… du caractère sur vos tourtières ! (5) Explication des cotes



Moins de 16$ ★★ Herdade das Albernoas 2019, Alentejano, Portugal (9,60 $ – 10803051)