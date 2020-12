COVID-19 ou pas, Chablis survivra!

Chardonnay 2017, Pertaringa, South Australia (17,35 $ – 14475517). Vous en buvez souvent du vin australien, vous ? Pas moi ! Dommage. Ça conforte pourtant. Mais ne vous attendez pas ici au chardonnay opulent, beurré et tendrement caramélisé dans l’ananas, non. Le style est tout autre, sur la fraîcheur et la légèreté (12 %.5 alc./vol.) sans toutefois pénaliser sur la texture. Simple mais équilibré. (5) © ★★1/2

Pomares 2018, Douro, Portugal (18,40 $ – 13886875). Les vins secs élaborés de part et d’autre du célèbre Douro portugais se distinguent toujours par cet éclat lié à son fruité de caractère et à son sous-sol d’ardoises, qui porte ce dernier tout au bout de son long bras minéral. Telle une offrande à la fraîcheur et à la sapidité. C’est le cas de ce rouge de corps et de coeur, franc, frais et de belle tenue. (5) © ★★★

Mâcon-Uchizy 2019, Gérald Talmard, Bourgogne, France (19,30 $ – 882381). Le saumon en papillote sur lit de poireaux et de pomme de terre a trouvé preneur avec ce chardonnay pimpant, vivant et citronné, plutôt sapide et hautement appétissant. (5) ★★1/2

Cairanne « Les Hautes Rives » 2018, Pierre Amadieu, Rhône, France (22,15 $ – 13470651). Une épaule d’agneau confite aux 4 épices : c’est la recommandation de ce talentueux, mais aussi gourmet, vigneron, dont la gamme des appellations méridionales (Vacqueyras, Gigondas, etc.) sont tous de petits monuments de passion et de travail assumé. Ce cru Cairanne est du lot. Sombre et profond, sur le plan de la robe comme des flaveurs, le voilà dévalant sous la charge fruitée et les tanins frais, moelleux et consistants qui le portent. Beaucoup de vin à ce prix. Et du bon ! (5+) © ★★★1/2

Crémant de Limoux Brut Nature, Domaine de Mouscaillo, France (25,10 $ – 13622221). J’aime ce domaine. L’équipe est inspirée et transpose avec fidélité ce que cépages (chardonnay, chenin, mauzac…) et terroirs proposent. Sans forcer la note. À l’image du blanc sec proposé dans la sélection de la semaine, ce crémant offre un fruité de pomme et de poire avec une touche d’épice et de grillé qui allonge le tout. Une bulle peu dosée, énergique, bourrée de vie ! L’apéro de Noël ? Faites vite ! (5) ★★★

Château Landra Blanc 2018, Ventoux, Rhône, France (28,80 $ – 14427460). Le trio grenache blanc-clairette-roussanne se fait ici solidaire et conciliant, le grenache texturant le fond alors que les deux autres y distillant la couleur, non pas seulement pour enjoliver, mais pour crédibiliser. Un bio sec de ses sucres, à la robe riche, aux arômes de coing, de foin, de gingembre et de pomme golden bien mûre et aux saveurs peu acides, rondes, généreuses et longues en bouche. Un régal sur ma poule au pot ! (5) © ★★★1/2

Brol Grande Bardolino Classico 2018, Le Fraghe, Vénétie, Italie (29,35 $ – 13740577). Matilde, Marta, Irène et Olga, des femmes qui brodent avec maestria la trame fine et rêveuse de cet assemblage où corvina et rondinella semblent elles-mêmes heureuses d’être si bien considérées. À moins que ce ne soit le contexte bucolique local où la pratique en agriculture biologique, la beauté des lieux en proximité du lac de Garde qui l’emportent. Le vignoble Brol Grande offre ses fruits avec fraîcheur et légèreté, à l’image d’une friandise à croquer pour les enfants qui ne veulent pas grandir. En êtes-vous ? (5) ★★★

Riesling 2018, Josmeyer, Alsace, France (33,75 $ – 12713032). Se « faire » le Kottable, c’est s’en mettre plein le nez, sollicitation minérale intempestive qui vous tient aussi par la barbichette tant elle vous porte loin. Déjà enjoué et se jouant de vous, avec sa savoureuse acidité et son éclat de rire fruité, le voilà aussi cristallin que le sous-sol qui l’a vu naître. Un moment gai, mais pas moins sérieux pour autant ! (5+) © ★★★1/2

Phénix 2019, Guy, Annick & Yann Bertrand, Fleurie, Beaujolais, France (44,50 $ – 14222675). Cher, sans doute trop cher, oui, mais diable que c’est bon ! Ce vin nature est d’une exceptionnelle intégrité, ce qui est déjà un atout lorsqu’il est question de ce type de vin. Une mise précoce (juin 2020), soit une gestation de neuf mois, trace ici un profil juvénile qui offre au magnifique fruité beaucoup de dynamisme et d’éclat avec, en milieu de bouche, une empreinte terroir saline qui fait tout doucement sa remontée. L’ensemble demeure friand, très fin, décomplexé, d’une palatabilité plus qu’enviable. Cette appellation demeure l’une de mes deux préférées. Je vous laisse deviner l’autre ! (5) © ★★★1/2