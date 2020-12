Pas un pet de soufre, pas de filtre qui brouille les pistes, pas de boisage massif, pas de… pas de… mais ÉNORMÉMENT de fruit ! Exemplaire quant à la lisibilité, la clarté et la précision, ce qui n’est pas rien quand on cause vin nature. Et puis cette fraîcheur naturelle, ce croquant, ce plaisir d’écluser sans fin… Avec modération tout de même ! (5) Explication des cotes

Le bio ★★★ Côtes du Roussillon 2019, Domaine Cazes, France (23 $ – 13837512)