Cognac: libérez le trésor

Les Santons plantaient déjà de la vigne en Charente dès le IIIe siècle. Depuis, le moût de raisin distillé dans un alambic charentais puis élevé en fût sous un climat atlantique frais et humide demeure, plus de 17 siècles plus tard, sous la forme du cognac que nous lui connaissons aujourd’hui, la consécration d’un degré de civilisation particulièrement enviable. S’il apparaîtra vieillot à une nouvelle génération de millénariaux, le cognac, comme son cousin l’armagnac du Sud-Ouest, n’a pas pour autant pris une ride, bien que les élevages prolongés en fût lui assurent une vitalité nouvelle dans ce qui tient lieu ici de sagesse assumée. Siroter un bon cognac, c’est méditer sur une portion d’éternité qui nous échappe sans pouvoir (heureusement) l’éclaircir totalement. Plus qu’un plaisir, c’est l’oisiveté savante et sophistiquée élevée au rang des beaux-arts !

BRANDY

St-Rémy, Brandy Signature (42,75 $ – 14548763). Distillée en continu sur des colonnes en cuivre à partir de cépages blancs issus des grands vignobles français puis assemblée par le maître assembleur Cécile Roudaut avant d’être embouteillée dans la vallée de la Loire, cette eau-de-vie déroule un velouté de bouche harmonieux, avec une pointe de vivacité épicée et une finale tonique relevée d’une touche de marc, d’orange et de santal. C’est gourmand en plus d’être très polyvalent en cocktail. Se souvenir toutefois que, si tous les cognacs sont des brandys, tous les brandys ne sont pas des cognacs. ★★★

COGNAC

Very Special (V.S.)

Bache Gabrielsen « Tre Kors » (45,50 $ – 14160267). Vous avez souvenir de ces petits bonbons en forme de poisson blanc ou rouge au goût de menthe et de cannelle de votre enfance ? Voilà pour l’aromatique. La bouche, elle, est puissante, vivante, saline, un rien rustique. Du caractère ! ★★ 1 / 2

Very Special Old Pale (V.S.O.P.)

Larsen, Fûts Roux (64,75 $ – 44990). On flirte ici avec une eau-de-vie de grain (type whisky écossais passé en fût de xérès oloroso) bien que des notes plus franches de marc frais, de gingembre et de cuir gagnent peu à peu en importance. Bouche moelleuse, un rien chauffante, culminant sur de jolis amers. De la personnalité, le gaillard ! A fait un petit malheur en cocktail ! (Voir recette plus bas : Croisière en drakkar) ★★★

Monnet (69,75 $ – 14400611). Le bouquet, capiteux, est secondé par des notes d’iode, de cuir et de caramel, alors que la bouche allume un feu de joie autour de nuances épicées et caramélisées. Une eau-de-vie qui ne manque pas de culot, à défaut de finesse, mais qui composera la structure d’un bon cocktail ★★ 1/2

Rémy Martin 1738 Accord Royal, Fine Champagne (109 $ – 12184783). Nous sommes ici dans un V.S.O.P. sublimé, bien qu’il soit difficile de connaître l’âge des eaux-de-vie présentes dans l’assemblage. Robe acajou soutenu et parfums riches, denses, chaleureux et opulents qui « rhum » doucement avec des notes de figues, de citrons confits et d’épices. Texture grasse et persistance au final. Ça respire le coin du feu ! ★★★ 1 / 2

Armagnac

Château de Laubade Signature V.S., Bas Armagnac (39,50 $ – 13189084). Ugni blanc et folle blanche composent cette eau-de-vie pimpante et festive aux saveurs abricotées, tendres et légèrement grillées de noisettes au beurre. La finale, très fraîche, est longue et harmonieuse. Belle affaire à ce prix. ★★★

Laubade V.S.O.P. (55,50 $ – 11785448). Une moyenne d’âge de huit ans, des arômes plus complexes que la cuvée Signature, avec des nuances de pêche mûre, de bâton de vanille et de crème anglaise. Mais aussi une eau-de-vie de texture qui a du « feu », mais qui en maîtrise bien la combustion. ★★★ 1/2

Petit glossaire du cognac

. Six crus (par ordre croissant de qualité concentrique autour de la ville de Cognac)

. Grande Champagne (12 400 ha)

. Petite Champagne (15 000 ha)

. Borderies (4000 ha)

. Fins Bois (30 000 ha)

. Bons Bois (11 000 ha)

. Bois Communs (côte atlantique et îles d’Oléron et de Ré)

. Fine Champagne. Assemblage d’eaux-de-vie de Petite et de Grande Champagne comportant au moins 50 % de Grande Champagne.

. V.S. (Very Superior). La plus jeune des eaux-de-vie qui constituent l’assemblage a au moins deux ans et demi de vieillissement.

. V.S.O.P. (Very Superior Old Pale). La plus jeune des eaux-de-vie qui constituent l’assemblage a au moins quatre ans et demi de vieillissement.

. X.O. (Extra Old). La plus jeune des eaux-de-vie qui constituent l’assemblage doit avoir au moins six ans et demi de vieillissement.

. Part des anges. C’est la quantité d’alcool évaporé qui s’échappe des fûts pendant l’élevage.

. Brouillis. Eau-de-vie résultant de la 1re chauffe (entre 27 et 30 % alc./vol.).

. Coeur de chauffe (bonne chauffe). Deuxième distillation, qui livre le meilleur du cognac (entre 70 % et 72 % d’alcool), la « tête » et la « queue », non qualitatives, ayant été éliminées.

Paradis. Chai où sont conservés les vieux cognacs (souvent en bonbonnes de 25 litres).

Quelques cocktails à base de cognac

Croisière en drakkar

. 0,5 oz de sirop de fruit de la passion Prosyro

. 2 traits de bitter, du style Angostura

. 2 oz de cognac Larsen V.S.O.P.

Décorer avec une cerise italienne ou une tranche d’orange.

Mettre un GROS glaçon dans un verre old fashioned et touiller !

Sazerac

. 2 oz de Rémy Martin 1738

. 3 traits de Peychaud

. 2 traits d’Angustura

. Absinthe

. 1 cube de sucre

Dans un shaker, mouillez les bitters Peychaud et Angustura avec le sucre.

Ajouter des glaçons et le cognac, puis touiller.

Rincer les parois d’un verre old fashioned avec l’absinthe, puis jeter.

Filtrer à l’aide d’une passoire et garnir d’un zeste de citron.

Manhattan Royal

. 2 oz de Rémy Martin 1738

. 1 oz de vermouth

. Un trait d’Angustura

. Une cerise confite

Dans un shaker, verser le cognac, le vermouth et le bitter sur des glaçons, touiller et filtrer à l’aide d’une passoire.

Garnir d’une cerise confite.

East India

. 2 oz de cognac Courvoisier V.S.O.P.

. 1/3 oz de Dry Curaçao Pierre Ferrand

. 1/3 oz de jus d’orange

. 1 trait d’Angustura

Verser le tout dans un shaker garni de glaçons, mélanger, puis filtrer.

Garnir d’un zeste d’orange