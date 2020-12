Terminez cette Annus horribilis en beauté avec l’un des nombreux vins de ce domaine qui se consacre à révéler le meilleur des terroirs rhodaniensdepuis… 1490. Ici, une cofermentation de syrah, de grenache et de mourvèdre enrichit à la fois l’esprit et le palais et pave la vie des meilleures intentions fruitées qui soient. Un bio hors normes. (5+) Explication des cotes

Le rouge ★★★ 1/2 Château de Saint Cosme « Les Deux Albion » 2018,Côtes du Rhône, France (27,10 $ – 11369090)