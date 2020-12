La simplicité s’assure parfois de livrer une part de magie que des manipulations plus tarabiscotées peinent à combler. C’est le cas de cette cuvée à base de grenache blanc au goût de fruits blancs dont on sent et palpe rapidement le grain et le charnu de la texture. Fraîcheur, oui, avec du « fond », de la longueur. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Botijo Blanco 2019, Bodegas Frontonio, Espagne (18,85 $ – 14537976)