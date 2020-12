C’est la vitalité enlevante des saveurs qui s’affiche sans vous demander votre permission dans ce beau millésime de maturité. Un contraste avec les cuvées précédentes qui, à mon sens, déroulaient un crémeux de bouche plus ample. C’est juvénile et éclatant, d’une ferveur fruitée des plus digestes. (5+) Explication des cotes

La surprise ★★★ Clos des Demoiselles Brut 2018, J. Laurens, Crémant de Limoux (22,95 $ – 10498973)