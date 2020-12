Jean-Noël Bousquet est connu au Québec comme Barabbas dans la Passion. Jésus ne lui en voudra pas, cependant, car il aurait lui aussi apprécier le fruité mûr et généreux de ce rouge aux tanins souples et savoureux, bien constitués et capables de régaler une tablée entière de passionnés. (5) Explication des cotes



Moins de 16 $ ★★ Terre à Terre 2018, Jean-Noël Bousquet, Languedoc-Roussillon, France (9,85 $ – 11374391)