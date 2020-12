Grenache et cinsault modulent ici une trame aromatique et gustative à la fois friande et appétente, laissant la texture des tanins s’enrouler autour du fruité comme le ferait une séance apaisante de massothérapie sur des muscles déjà libérés sous la tension. Un rouge de corps moyen, à servir bien frais. Haute palatabilité ! (5) © Explication des cotes

Le bio ★★★ Le p’tit Landra 2018, Ventoux, Rhône, France (23,30 $ – 14014892)