Perbacco ? En dialecte local, cela veut dire : « Oh mon Dieu ! » Il y a effectivement étonnement, même divin, car s’il était question de hiérarchie ici, ce nebbiolo se hisserait au niveau d’un 1er cru. Il y a à la fois la densité, l’étoffe et le grain, un fruité fourni, profond, frais et accompli. Quelques copeaux de truffe sur des pâtes ? (5+) © Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Perbacco 2017, Vietti, Nebbiolo, Langhe, Italie (31,75 $ – 13903073)