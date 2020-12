Il est sur toutes les tablettes de la SAQ et sur toutes les tables québécoises depuis l’invention du bon vin rouge sans prétention. Une cuvée qui ne vous cache rien, et qui démontre au contraire une générosité inouïe, par son large fruité confortant, sa sève souple et poivrée et cette capacité de plaire à tous autour d’une belle tablée. (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Château de Gourgazaud « Cuvée Morgane » 2018, Minervois, France (12,80 $ – 22384)