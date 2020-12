Cet assemblage de sauvignon (70 %) et de chardonnay a le diable au corps, avec sa touche infime de gaz carbonique et un emballement fruité hors du commun, tant l’ensemble offre une impression de « tanicité » en raison de son épaisseur et de sa densité. Un vin énergique, bourré de vie, vinifié avec une passion qui se sent, qui se vit. (5) ©

Le bio ★★★ 1/2 Cheverny 2019, Hervé Villemade (26,60 $ – 14227257)