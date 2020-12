Vernatsch dans le Südtirol allemand, rossola dans la Vénétie italienne, trollinger en Autriche ou schiava en Lombardie, ce cépage léger en couleur, en corps et en tanin possède ici une robe qui s’apparente au rosé avec toute la fluidité, tout le charme et toute la fraîcheur voulus. À ce prix, vous avez à la fois le rouge et le rosé, servis frais sur les charcuteries. (5) Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 Schiava 2019, Mezzacorona, Castel Firmian, Trentino, Italie (15,95 $ – 14557395)