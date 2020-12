​Suggestions de vins d’ici pour les Fêtes

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

En cette période des Fêtes pas comme les autres, que diriez-vous de proposer des alcools québécois à table ? Parce qu’on est en 2020 et que la qualité des produits d’ici ne fait plus aucun doute, vos recettes festives n’auront jamais été si bien accompagnées ! Au menu du Sommelier Nordiq cette année : une bulle bio et naturelle, un vin orange fait nature, un rouge classique avec pas mal de corps et un cidre audacieux !

Un apéro qui va surprendre

(Malaventure, cidrerie Milton)

Les producteurs de cidre du Québec ne cessent de nous étonner et de nous émouvoir avec des produits qui rivalisent de créativité et de saveurs qui vont bien largement au-delà de la pomme. Justement, les émotions fortes ne manquent pas avec cette cuvée Malaventure signée cidrerie Milton. Le producteur Marc-Antoine Lasnier a marqué la planète cidre au cours des derniers mois avec sa série Exploration, dix cidres expérimentaux qui nous font voyager aux quatre coins du monde. Cette cuvée Malaventure, 10e et dernier arrêt de ce grand périple, s’inspire des krieks belges, des bières aromatisées avec des cerises acides. Élaboré avec les pommes Honeycrisp et Dolgo, le jus surprend par sa fraîcheur et sa complexité aromatique qu’on doit à un vieillissement de 10 mois en fût ayant contenu un autre cidre de la série Exploration, appelé la Bête Sûre. On le propose en apéro pour ouvrir la discussion ! Un univers nouveau à mi-chemin entre le cidre et la bière ; on est agréablement ébranlés par l’explosion de canneberges en bouche et on en redemande !

Offert dans la plupart des épiceries ou à la cidrerie

6,99 $

Des bulles pour vos entrées croustillantes

(Plus petit que, Domaine Bergeville)

Pour rehausser le plaisir aux Fêtes, rien de mieux qu’une bulle du Québec ! Le Domaine Bergeville à North Hatley, considéré comme l’expert des vins mousseux québécois, débarque avec le deuxième millésime du Plus petit que, un vin sur lie de style Colfondo. Le Plus petit que penche plus du côté des vins pétillants que des mousseux, et sa bulle est plus fine qu’une méthode traditionnelle, mais non moins festive ! Assemblage savant de cépages hybrides à base d’acadie blanc, de frontenac gris et de frontenac blanc, la bouche se présente tout en texture et en finesse, avec des arômes de fleur d’amandier et de fruits à chair blanche. La bulle délicate de ce vin naturel et bio sera mise en valeur par tout ce qui est croustillant : un craquelin avec rillettes de canard, une tarte aux tomates ou un feuilleté aux champignons. Offert aussi en format magnum.

Offert en épicerie spécialisée ou sur le site Web du vignoble

Un vin rouge avec une paire d’épaules

(Cuvée Mackenzie-Parker 2016, vignoble Domaine Bresee)

Qui a dit que les vins québécois n’étaient pas faits pour la garde ? Après quatre ans de repos, ce vin rouge fait à Sutton, dans les Cantons-de-l’Est, est la preuve que la patience est récompensée. Pour les carnivores à la recherche d’un rouge avec beaucoup de structure, rien de mieux que cette cuvée élaborée avec le cépage hybride sainte-croix. Le vin qui a été élevé en fût de chêne présente un nez complexe de cerise noire et de mûre sauvage, avec une touche de poivre noir, de vanille et de fleur séchée. Bel équilibre en bouche avec des tanins bien présents. Parfait pour les viandes en sauce, la farce et la tourtière.

Offert dans la plupart des épiceries ou au vignoble

23 $

Un vin orange pour les fromages du Québec

(Vin orange Nature 2020, vignoble Kobloth)

Nouveauté sur le marché foisonnant des vins québécois : la cuvée 2020 du vin orange du vignoble Kobloth, à Saint-Bruno-de-Montarville. Un vin de macération pelliculaire élaboré de façon naturelle, c’est-à-dire avec le minimum d’intervention et sans aucun intrant. Il est issu d’un assemblage des cépages seyval blanc, muscat osceola et frontenac gris et est offert en édition limitée. Aromatique à souhait, on y perçoit des arômes délicats de mandarine, de pamplemousse, de lime, de fleur blanche et de pêche bien mûre. Les tanins sont délicats, tandis que l’acidité modérée est rafraîchissante. Tout pour rehausser n’importe quel fromage d’ici, qu’il soit relevé ou doux, à pâte molle ou dure. Un vin passe-partout qui présente un très léger perlant (pétillement) en bouche.

Offert en épicerie spécialisée et au vignoble

29 $