Comme me l’a souligné le conseiller en vin de la succursale Canora, « ça va prendre une carafe, parce que c’est bien serré » ! Il avait parfaitement raison. Un infanticide, oui, pour un rouge profond, encore retenu. Le tracé aromatique et gustatif inspire cependant, avec cette opulence discrète, ses tanins abondants riches, frais et au moelleux persistant. (10+)

Le canon ★★★★ Côte-Rôtie 2018, Pierre Gaillard, Rhône, France (82 $ – 12448179)