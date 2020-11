Y a-t-il un renouveau argentin en vue?

Indio Rei 2018, Dao, Portugal (15,95 $ – 14492616). Ça ne fait pas la révolution, mais c’est cohérent, bien fait, et ça cause origine. Aragonez, touriga nacional, jaen et alfrocheiro confèrent couleurs, flaveurs et une solide base fruitée qui, sans être profonde, assure une bouche qui offre mâche et fraîcheur. Porc aux olives ? (5) ★★ 1 / 2

Château Pey-Bonhomme-Les-Tours 2017, Blaye Côtes de Bordeaux, Bordeaux, France (23,85 $ – 14373203). C’est l’agence québécoise Vin vrai qui représente ce petit bijou bichonné selon la philosophie biodynamique. Rien de moins faux. Tout est crédible ici : une synergie heureuse entre merlot (75 %), cabernet franc et malbec pour un rouge d’équilibre, au corps moyen, souple et consistant, bien que diablement coulant et digeste. Un vin qui respire la vie dans laquelle on croque tout en s’imaginant être sur place, entre vignes et horizon. Des comme ça, moi, j’en bois, surtout sur l’onglet-échalotes grillé. (5) ★★★ ©

Shiraz 2018, Margan, Hunter Valley, Australie (24 $ – 13909862). Voilà une syrah qui, bien qu’offrant ici un fruité de première jeunesse, porte en elle un discours mûrement vieilli par l’entremise des vignes qui la portent et la nourrissent. Il y a ici un lieu, une origine, une sève et un esprit de terroir affirmé, le tout raconté avec éclat et une pointe de salinité qui allonge et tonifie les saveurs (dont l’umami). Hautement recommandable, même s’il en reste peu en succursale. (5+) ★★★ 1 / 2 ©

Le Clos des Vignes 2018, Jean Gardiès, Côtes du Roussillon Villages (38 $ – 10781445). Ce Clos des Vignes est une soie, en ce sens qu’il allie souplesse, texture et ondulation palpable sans froisser ni le palais ni la quiétude. Une espèce de baume qui calme, hors des agitations contemporaines, pour mieux faire office de réparation. En un mot : c’est lumineux. C’est encore bien jeune, mais ça promet aussi, dans trois, cinq, huit ou dix ans. Les équilibres relèvent ici de la perfection, avec ce moelleux éclairant des tanins, toujours frais, tendres et bien serrés. Vin de bougie, entre gens de goût, pour soirs avalés par la nuit. (10+) ★★★ 1/ 2 ©

Pinot Noir 2917 « Halberg Vineyards », Gary Farrell, Russian River Valley, États-Unis (50,25 $ – 14335944). Vous êtes sensible à la texture, sangle de cuir ou ruban de soie, d’un pinot riche et malléable, au coulant profond et insistant. Un pinot de bouche, ample et palpable, porté par une sève vivante, épicée, anisée, bref, qui a de la personnalité à en revendre ! Faudra sans doute un pigeon au sang là-dessus, mais un magret suffira. Il reste très peu de ce vin, toutefois. Une reconduction du produit est cependant probable. (5+) ★★★ 1/ 2 ©