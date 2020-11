Voilà qui ventile le cerveau en lui accrochant ses plus belles guirlandes fruitées, tant il y a ici éclat, vitalité et intelligence. Un gamay tenace qui semble léger au premier abord, mais qui trouve sur un socle granitique une « crispation » plus sérieuse et plus porteuse. Un bio bien sec, léger, parfumé, long en bouche. (5)

Le rouge ★★★ 1/2 Éclat de granite 2018, Domaine Sérol, Côte Roannaise, France (23,55 $ – 14185000)