J’ai fait déguster ce riesling à l’aveugle à ma nièce, qui a senti, et je la cite, « comme des petites perles de nacre chatouiller [ses] joues de l’intérieur ». Faudra que j’en cause à Ostertag. Où s’en va la jeunesse ? Bref, un monument de finesse, une fois de plus. Le cépage, précis, s’efface pour le moment derrière le terroir, fabuleux. Mais il reviendra ! (10+) ©

Le canon ★★★★ 1/2 Riesling « Muenchberg » 2018, Domaine Ostertag, Alsace, France (70,25 $ – 739821)