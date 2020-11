La famille Stewart (Quail’s Gate, en Colombie-Britannique)propose ici un rouge puissant et savoureux, bien calé sur une solide base de zinfandel (44 %). Un rouge musclé de novembre gris, réconfortant par sa trame tannique chaude et nourrie, interpellant le gibier, la tourtière, mais aussi le spaghetti maison. Harmonieux et complet. (5+) © Explication des cotes

