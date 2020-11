Qui ? Quand ? Quoi ? Toujours est-il que ce Kika étonne, chavire et déroute, mais pas de doute nous sommes ailleurs ! Où ? Au centre-nord de l’Espagne basque, en bord de mer et de soupe de poissons, avec ici un assemblage de hondarrabi zuri (80 %) et de chardonnay. C’est sec et tranchant, léger et iodé, tonique et intrigant. À découvrir ! (5)

Le blanc ★★★ Kika 2019, Chacoli de Guetaria, Espagne (19,55 $ – 14355380)