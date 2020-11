Des levures indigènes, le sucre naturel du chenin blanc gentiment pressé, un peu de patience et hop ! voilà que ce pétillant naturel — pet. nat. pour les intimes — devient le candidat parfait « pour ma gueule » (P.M.G.). Et la vôtre ! Le profil est léger et bien sec, la bulle, accommodante et festive et le ton, badin et désaltérant. (5) Explication des cotes

Le bio ★★★ P.M.G., Julien Fouet, Méthode Ancestrale, Loire, France (23,65 $ – 13497802)