Je causais ici même de ce vin en 2016 et en 2019, toujours dans ce millésime 2011. J’insiste, à défaut de radoter ! Car la matière est belle et l’affaire l’est plus encore. Huit ans de bouteille et du fruit à revendre, dans l’esprit des vins de Régis Moro à Bordeaux. C’est sec, corsé, juteux, terrien et bien vivant. On s’en reparle en 2021 ! (5) ©

Le rouge ★★★ Château Trolliet Lafite 2011, Côtes de Bergerac, France (21,80 $ – 12233805)