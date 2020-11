Au festival des pinots complantés (blancs, gris, noir, auxerrois), les Deiss sont rois. Comme en témoigne cette cuvée pleine de vie, aux équilibres magnifiques, alternant le charnu de texture et la rondeur du relief, pénétrant ensuite plus avant pour une expression à la fois sombre et éclairée du terroir en sous-sols. Faites vite ! (5+) ©

Le blanc ★★★ Pinot d’Alsace 2018 « Pierres sauvages », Vignoble du rêveur, Alsace, France (21,50 $ – 13211843)