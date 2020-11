Glorieux ! À la fois les grandes orgues et le clocher de Notre-Dame dans ses heures les plus lumineuses. Une impression qui se dissipe pour laisser, par transparence, émerger un portrait final dessiné avec art. Un chenin qui tient du miracle, au goût de fruit blanc charnu, vivant, caressé subtilement par un boisé très fin. Oh Lord… (10+) ©

Le canon ★★★★ Vouvray « Le Clos » 2018, Vincent Carême, Loire, France (39,50 $ – 14555664)